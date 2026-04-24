In Libano si moltiplicano le reazioni all’uccisione della giornalista Amal Khalil a Tiri, nel Sud del Paese, con molte voci che condannano l’accaduto. Nel frattempo, sono stati annunciati colloqui tra rappresentanti libanesi e israeliani, ai quali parteciperà anche l’ex presidente degli Stati Uniti. La presenza di quest’ultimo segna un’ulteriore fase nelle iniziative di dialogo tra le parti.

Non si placano indignazione e condanna in Libano per l'uccisione della giornalista Amal Khalil a Tiri, nel Sud del Paese. Il capo di Stato Joseph Aoun, ha "espresso il suo dolore" e accusato Israele di "prendere di mira deliberatamente e sistematicamente i giornalisti per nascondere la verità sulle sue aggressioni contro il Libano". I funerali della donna si sono tenuti ieri. Nel giorno in cui a Washington ha preso il via il secondo round di colloqui tra Libano e Israele, inizialmente previsto al Dipartimento di Stato e invece spostato direttamente alla Casa Bianca (con il saluto iniziale di Donald Trump), la tensione resta altissima e la tregua appesa a un filo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colloqui Libano-Israele. Parteciperà anche Trump

COME ISRAELE HA FOT**TO TRUMP

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