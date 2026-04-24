Claudio Amendola ha commentato il calo di ascolti de I Cesaroni – Il ritorno, che dopo un buon debutto ha registrato una diminuzione di telespettatori alla seconda puntata. L’attore ha invitato il pubblico a non basare giudizi esclusivamente sui numeri dell’Auditel, sottolineando che ci sono altri fattori da considerare. La serie televisiva ha perso ascolti tra la prima e la seconda puntata, ma Amendola ha chiesto di evitare interpretazioni premature.

Dopo un esordio molto forte, I Cesaroni – Il ritorno registra un calo netto di ascolti alla seconda puntata, ma Claudio Amendola invita a non trarre conclusioni affrettate. La prima serata aveva superato i 3,5 milioni di spettatori, mentre la settimana successiva si è fermata a circa 2,3 milioni, con una flessione evidente che ha acceso il dibattito sui social. L’attore, protagonista della serie, ha commentato a Non è la TV di Fanpage i dati con un approccio più prudente, sottolineando come oggi non abbia più senso fermarsi ai numeri “a caldo” dell’Auditel. “ I dati vanno giudicati sul total share ”, ha spiegato, riferendosi al sistema che include anche le visioni su piattaforme digitali e on demand.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Claudio Amendola rompe il silenzio sul calo de I Cesaroni: “Non guardate solo l’Auditel”

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