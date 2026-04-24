Città della Scienza | prorogata al 26 luglio la mostra sensazioni | esplora i 5 sensi Diecimila visitatori in un mese

Visto il grande entusiasmo del pubblico e l’ampia partecipazione di scuole e famiglie, Città della Scienza proroga fino al 26 luglio la mostra “SensAzioni: esplora i 5 sensi”, allestita negli spazi del Padiglione Galilei. Un percorso interattivo e coinvolgente che continua ad affascinare visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza immersiva tra scienza, gioco e scoperta. Pensata in particolare per i più piccoli, ma capace di conquistare anche ragazzi e adulti, la mostra invita a mettersi in gioco in prima persona, riscoprendo il valore straordinario dei sensi nella comprensione del mondo che ci circonda. Qui il visitatore non assiste semplicemente, ma partecipa: osserva, ascolta, tocca, annusa, sperimenta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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