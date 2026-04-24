CIE obbligatoria dal 3 agosto 2026 | scadenze costi e come prenotare l’appuntamento

A partire dal 3 agosto 2026 diventerà obbligatoria la Carta di Identità Elettronica (CIE) per i possessori di quella cartacea. Nelle prossime settimane sarà necessario prenotare l’appuntamento per il rilascio, che garantisce i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea. Le procedure di prenotazione, i costi e le tempistiche sono state comunicate per consentire ai cittadini di adeguarsi senza ritardi.

Possessori di carta di identità cartacea attenzione. Nelle prossime settimane sarà necessario attivarsi senza indugio per prenotare il rilascio della CIE, la Carta di Identità Elettronica che rispetta i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa europea. Dal 3 agosto 2026, infatti, le carte di identità in formato cartaceo, anche se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate tanto sul territorio nazionale quanto ai fini dell’espatrio. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. CIE obbligatoria: cosa dice la normativa europea. CIE obbligatoria dal 3 agosto 2026. Cittadini con carta di identità cartacea: cosa fare?.🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - CIE obbligatoria dal 3 agosto 2026: scadenze, costi e come prenotare l’appuntamento Notizie correlate Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto 2026, appuntamento per richiedere la CIE: come prenotareScatta la corsa per fare la carta d’identità elettronica prima dello stop a quella cartacea. Dal 3 agosto 2026 addio alle carte d’identità cartacee: obbligatoria la CIEDal 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida: obbligatoria la CIE per sicurezza, viaggi e accesso ai servizi digitali Dal 3 agosto 2026... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carta d’identità, dal 3 agosto obbligatoria quella elettronica; La carta d'identità cartacea non sarà più valida dal 3 agosto 2026: perché e come richiedere la CIE; Carta d'identità cartacea, addio dal 3 agosto. Elettronica obbligatoria per tutti: come fare; Carta d’identità, da agosto obbligatoria versione elettronica. CIE obbligatoria dal 3 agosto 2026: scadenze, costi e come prenotare l’appuntamentoPossessori di carta di identità cartacea attenzione. Nelle prossime settimane sarà necessario attivarsi senza indugio per prenotare il rilascio della CIE, la ... leggioggi.it Carta d’identità elettronica diventa obbligatoria: abolito il formato cartaceo, procedure e novità per i cittadiniCarta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: cosa cambia Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile in Italia e ne ... assodigitale.it Partita Iva: la fattura è obbligatoria anche dopo la chiusura L’attività cessa con il concreto esaurimento delle operazioni attive e passive, quindi l’... - facebook.com facebook Dal 16 luglio assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici . Più sicurezza e regole per la mobilità urbana . gdc.ancidigitale.it/mimit-mit-assi… x.com