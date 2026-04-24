Il fine settimana del 25 aprile 2026 si apre con due programmi televisivi che vedono come protagonisti vari ospiti e interviste. Tra i vari appuntamenti, ci sono momenti dedicati a racconti di vita e approfondimenti su temi attuali, con la partecipazione di personaggi noti al pubblico. Le trasmissioni sono previste per sabato e promettono di coinvolgere gli spettatori con contenuti diversi e interessanti.

Il weekend televisivo del 25 aprile 2026 si prepara a regalare al pubblico un doppio appuntamento ricco di volti noti, racconti intensi e momenti di grande curiosità. Da un lato torna Ciao Maschio, il talk di Rai1 guidato da Nunzia De Girolamo, che ogni settimana porta in scena storie maschili capaci di sorprendere e far riflettere. Dall’altro, su Rai2, Storie al Bivio – Weekend con Monica Setta propone un pomeriggio fitto di interviste, confessioni e scelte di vita che hanno segnato il percorso dei protagonisti. Due programmi diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano attraverso esperienze, fragilità e rinascite. Chi saranno gli ospiti di questa settimana? Quali temi verranno affrontati? E quali momenti si preannunciano più attesi? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti del 25 aprile 2026: ecco le anticipazioni e le interviste di sabato

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