La russian pedicure è una tecnica di cura dei piedi sempre più diffusa nei saloni più moderni e sui profili social dedicati alla bellezza. Questa procedura prevede l’utilizzo di strumenti specifici e metodi particolari per esfoliare e levigare la pelle, con l’obiettivo di ottenere risultati immediati e duraturi. La sua popolarità cresce tra chi cerca un trattamento efficace e innovativo per la cura dei propri piedi.

C’è una pratica beauty che circola sempre più spesso in saloni più aggiornati e nei delle beauty addicted: la russian pedicure. Una tecnica che promette piedi impeccabili, cuticole invisibili e un risultato che dura settimane, a patto di rispettare fedelmente il procedimento. Che cos’è la russian pedicure e come si fa. Nata nell’Europa dell’Est e derivata dalla più nota russian manicure, questa pedicure si distingue per un approccio “a secco” e per l’uso intensivo della fresa elettrica. L’obiettivo non è solo estetico ma anche correttivo: si lavora in profondità su cuticole e ispessimenti, eliminando ogni irregolarità con punte sottilissime e movimenti millimetrici.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Che cos’è la russian pedicure e perché sceglierla

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