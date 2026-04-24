Certamen Brundisinum | due giorni di cultura tra gara convegno visite guidate e premiazione

Il 22 e 23 aprile 2026 si è svolta a Brindisi la quinta edizione del Certamen Brundisinum, un evento che ha coinvolto studenti e docenti in due giorni ricchi di attività culturali. La manifestazione, organizzata dal Liceo Classico «Benedetto Marzolla», ha previsto gare, convegni, visite guidate e una cerimonia di premiazione finale. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse istituzioni locali e ha promosso lo scambio di conoscenze tra i partecipanti.

BRINDISI - Si è svolta nelle giornate del 22 e 23 aprile 2026 la quinta edizione del Certamen Brundisinum, promossa dal Liceo Classico «Benedetto Marzolla» di Brindisi, che ha confermato il valore culturale e formativo di un’iniziativa capace di unire scuola, territorio e Istituzioni. La giornata.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate "Dalla Via Appia al Mare Nostrum": via alla quinta edizione del Certamen BrundisinumBRINDISI - Saranno due giornate all’insegna dello studio, del confronto e della valorizzazione del patrimonio culturale quelle del 22 e 23 aprile al... "Vinicoli" si rinnova: sette giorni di eventi tra assaggi al buio, visite guidate, incontri e degustazioni“Vinicoli” torna in grande stile con un nuovo format pronto a conquistare gli appassionati di enogastronomia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dalla Via Appia al Mare Nostrum: via alla quinta edizione del Certamen Brundisinum; Quinto Certamen Brundisinum, intervista con Aldo Luisi – VIDEO. Brindisi torna capitale dei classici: al via la quinta edizione del Certamen BrundisinumSaranno due giornate all’insegna dello studio, del confronto e della valorizzazione del patrimonio culturale quelle del 22 e 23 aprile al Liceo Classico Benedetto Marzolla, che ospiterà la quinta ed ... brindisilibera.it