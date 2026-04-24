Ceriale via Rio Fontana riapre | via il blocco dopo 12 anni

Dopo dodici anni di isolamento tra il centro e il lungomare, via Rio Fontana a Ceriale riapre al traffico pedonale a partire dal 15 maggio. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale, che ha approvato la riapertura sperimentale del passaggio. La modifica permette di eliminare il blocco che aveva impedito il transito pedonale lungo questa strada per più di un decennio.

? Cosa sapere Il Consiglio di Ceriale sblocca il passaggio pedonale di Rio Fontana dal 15 maggio.. La riapertura sperimentale mette fine a dodici anni di isolamento tra centro e lungomare.. Il Consiglio comunale di Ceriale ha approvato ieri pomeriggio l’aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza, sbloccando la riapertura sperimentale del passaggio pedonale in Rio Fontana dal 15 maggio al 15 settembre. La decisione, che vede il coinvolgimento diretto del vicesindaco Nervo e dell’assessore ai Lavori pubblici Maineri, pone fine a dodici anni di attesa per un collegamento vitale tra la zona alta, la via Aurelia, il centro abitato e il lungomare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceriale, via Rio Fontana riapre: via il blocco dopo 12 anni Notizie correlate Ceriale: 4,5 milioni per domare il rio San Rocco e salvare il centroIl Comune di Ceriale avvia l’adeguamento idraulico del rio San Rocco con un investimento di 4,5 milioni di euro per proteggere il centro abitato... Roma: riapre il belvedere dei Fori Imperiali, chiuso da 12 anniÈ stato finalmente riqualificato il belvedere dei Fori Imperiali, situato all’altezza del Clivo di Acilio, a Roma. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ortovero, recupero di Casa Ferrari e dell’area urbanistica: sopralluogo dell’assessore Scajola. Ceriale, il Comune approva l’aggiornamento del Piano di Emergenza per la riapertura del passaggio pedonale di Rio FontanaCeriale, il Comune approva l’aggiornamento del Piano di Emergenza per la riapertura del passaggio pedonale di Rio Fontana ... msn.com A Ceriale riapre il sottopasso pedonale di via Fontana: in estate di nuovo attivo il collegamento tra zona a monte, via Aurelia e lungomareA Ceriale riapre il sottopasso pedonale di via Fontana: in estate di nuovo attivo il collegamento tra zona a monte, via Aurelia e lungomare ... msn.com