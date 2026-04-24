Un giovane residente a Campegine, dopo essere stato arrestato per un tentato furto e aver ricevuto un richiamo dall’autorità giudiziaria, ha ripreso a commettere il medesimo reato. La vicenda si è verificata nella mattinata di ieri, quando il ragazzo è stato sorpreso a rubare all’interno di un negozio locale. L’uomo è stato nuovamente fermato dalla polizia e condotto in carcere.

Campegine (Reggio Emilia), 24 aprile 2026 - Un arresto e un richiamo dell’autorità giudiziaria non sono bastati a un ventenne abitante a Campegine a mettersi in regola con le leggi. Dopo essere stato scarcerato ma con obbligo di dimora in seguito a un’accusa di un tentato furto commesso a Parma, una volta rimesso in libertà il giovane non è rientrato a casa dove invece doveva stare. Anzi, alcuni giorni dopo, lunedì scorso, si sarebbe reso responsabile di un altro furto. Come accertato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, competenti anche per la zona di Campegine. Davanti a questa sistematica violazione, il Tribunale di Parma ha emesso una nuova ordinanza di aggravamento della misura cautelare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campegine, scarcerato dopo tentato furto torna a rubare

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