Calhanoglu blindato dall’Inter | spunta il retroscena sul turco E il rinnovo…

Da internews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter anche dopo la scadenza del suo attuale contratto, prevista per giugno 2027. Questa decisione è stata confermata nonostante non siano ancora stati annunciati dettagli ufficiali sul rinnovo. Il centrocampista turco è stato al centro di alcune voci di mercato, ma la società nerazzurra ha scelto di blindarlo, garantendogli un futuro in squadra.

di Alberto Petrosilli Calhanoglu resterà in nerazzurro a prescindere dalla scadenza del contratto fissata a giugno del 2027. Il retroscena. L’ Inter ha trovato in Hakan Calhanoglu il vero equilibratore del proprio gioco. Nonostante una stagione condizionata da qualche acciacco fisico, il centrocampista si è confermato l’anima tecnica dei nerazzurri, trascinando la squadra verso il 21° scudetto con un bottino impressionante di 12 gol e 7 assist. Calhanoglu blindato dall’Inter: il retroscena. Secondo il quotidiano Libero, la proprietà Oaktree non ha dubbi: prima di privarsi di un giocatore così determinante, bisognerebbe pensarci mille volte. Per questo motivo, il club ha già intavolato i discorsi per il prolungamento del contratto.🔗 Leggi su Internews24.com

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