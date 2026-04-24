Calciomercato Juve Hojbjerg rimane sempre sul taccuino della dirigenza E a Spalletti il danese piace per questa ragione
Sul fronte del calciomercato, la Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di un centrocampista danese, considerato un possibile rinforzo per il reparto mediano. La dirigenza bianconera ha inserito il nome del giocatore nella lista di obiettivi, valutando le opzioni disponibili. Il tecnico della squadra ha espresso interesse per le caratteristiche del centrocampista, che sono considerate in linea con le esigenze tattiche della rosa.
di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, Hojbjerg rimane sempre sul taccuino della Vecchia Signora. E a mister Spalletti il danese piace per questo motivo. La Juve prosegue il lavoro di rifondazione del proprio reparto centrale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Pierre-Emile Hojbjerg è ormai una presenza fissa tra gli obiettivi bianconeri. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il centrocampista danese è un profilo che piace a Luciano Spalletti fin dai tempi in cui il giocatore militava nel Tottenham. Con i suoi 30 anni, l’ex Spurs garantirebbe quel carisma necessario per completare la ristrutturazione del centrocampo, considerata una delle priorità assolute per la prossima stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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