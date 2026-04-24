Calciomercato Juve Hojbjerg rimane sempre sul taccuino della dirigenza E a Spalletti il danese piace per questa ragione

Sul fronte del calciomercato, la Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione di un centrocampista danese, considerato un possibile rinforzo per il reparto mediano. La dirigenza bianconera ha inserito il nome del giocatore nella lista di obiettivi, valutando le opzioni disponibili. Il tecnico della squadra ha espresso interesse per le caratteristiche del centrocampista, che sono considerate in linea con le esigenze tattiche della rosa.