Boxing Cup | Chime assicura l’oro ma l’Italia piange 3 sconfitte

Durante la Boxing Cup a Fox do Iguaçu, Dean Nwokedi Chime si è qualificato per la semifinale dei 90 kg, assicurandosi una medaglia. Tuttavia, l’Italia ha subito tre sconfitte nelle altre categorie di peso, con le competizioni che continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati. La manifestazione vede protagonisti diversi atleti da vari paesi, con i match che si sono svolti nel rispetto delle regole del torneo.

? Cosa sapere Dean Nwokedi Chime raggiunge la semifinale dei 90kg alla World Boxing Cup a Fox do Iguaçu.. Le sconfitte di Fiore, Vassallo e Gemini riducono gli atleti italiani ancora in gara in Brasile.. Dean Nwokedi Chime assicura il podio nella categoria fino a 90kg durante la quarta giornata della World Boxing Cup a Fox do Iguaçu, mentre tre defezioni azzurre pesano sul bilancio complessivo in Brasile. La spedizione italiana, composta da dodici atleti impegnati nel torneo di Fox do Iguaçu, vive un giovedì sudamericano caratterizzato da forti contrasti tecnici. Se da un lato l’avanzata di Chime verso la semifinale rappresenta un punto di svolta positivo per il gruppo, dall’altro le uscite premature di altri tre pugili ridimensionano le speranze di una prestazione collettiva brillante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxing Cup: Chime assicura l’oro, ma l’Italia piange 3 sconfitte Notizie correlate World Boxing Cup, Italia a due facce: Chime vola in semifinale, ma il bilancio di giornata resta amaroLa quarta giornata della World Boxing Cup di Fox do Iguaçu, in Brasile, lascia all’Italia una sensazione contrastante. Boxe, l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup: Chime e Gemini ai quartiA Foz Do Iguaçu (Brasile) è incominciata la prima tappa della World Boxing Cup, a cui l’Italia prende parte con dodici pugili (otto uomini e quattro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Dean Chime sfrutta il walkover e vola in semifinale alla World Boxing Cup. Tre cocenti eliminazioni per l’ItaliaA Foz Do Iguaçu (Brasile) prosegue la World Boxing Cup, competizione di pugilato dilettantistico a cui l'Italia partecipa con dodici atleti (otto uomini e ... oasport.it Boxe, l’Italia debutta con 5 vittorie nella World Boxing Cup: Chime e Gemini ai quartiA Foz Do Iguaçu (Brasile) è incominciata la prima tappa della World Boxing Cup, a cui l'Italia prende parte con dodici pugili (otto uomini e quattro ... oasport.it