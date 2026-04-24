Biogem Pratiksha Kavade consegue il dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale

La dottoressa Pratiksha Kavade, proveniente dall’India, ha portato a termine i propri esperimenti presso il centro Biogem. Successivamente, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Traslazionale presso l’Università degli Studi della Campania. La sua formazione si è conclusa con il conseguimento del titolo accademico dopo aver completato il percorso di studi e ricerca presso l’ateneo campano.

Dopo aver condotto i propri esperimenti presso Biogem, la dott.ssa Pratiksha Kavade, originaria dell’India, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale presso l’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, presentando uno studio dedicato ai meccanismi che regolano lo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate All'Irst un convegno nazionale su ricerca traslazionale in oncologia e medicina di genereLe differenze biologiche e cliniche tra uomini e donne incidono in modo significativo in tutti gli ambiti di salute, in particolare sulla... Biogem, quattro giovani ricercatori hanno discusso la propria tesi di dottoratoHanno brillantemente discusso la propria tesi di dottorato altri quattro giovani ricercatori cha hanno condotto i propri esperimenti presso Biogem,...