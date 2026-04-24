Bienno | Festa Zootecnica

A Bienno, nel cuore della Valle Camonica, si svolge questa settimana la quarta Festa Zootecnica, un evento di due giorni che si svolge nella zona industriale di via Prati. La manifestazione si concentra sulla promozione delle tradizioni agricole locali e sulla valorizzazione della gastronomia tipica della zona. L’appuntamento coinvolge agricoltori, allevatori e appassionati, proponendo attività e degustazioni legate al mondo rurale.

Il cuore rurale della Valle Camonica torna a battere forte questo fine settimana. La zona industriale di via Prati si prepara a ospitare la 4ª Festa Zootecnica, una due giorni dedicata alla riscoperta delle tradizioni agricole, al legame con il territorio e, naturalmente, alla gastronomia locale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furti in Valcamonica: Bienno e Breno lanciano l’allertaUn’onda di reati contro il patrimonio sta colpendo la Valcamonica, con furti segnalati a Bienno e Breno che hanno spinto i Comuni locali ad emettere... Leggi anche: Anagrafe zootecnica e benessere animale: Ats incontra gli allevatori