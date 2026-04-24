Durante la partita tra Benfica e una squadra avversaria, il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per sei turni dalla UEFA. La decisione è stata presa in seguito a un comportamento ritenuto omofobo durante la competizione europea. La sanzione riguarda le competizioni UEFA di Champions League, Europa League e Conference League. La UEFA ha comunicato ufficialmente la sospensione, senza ulteriori dettagli sul comportamento contestato.

Il calciatore del Benfica Gianluca Prestianni è stato squalificato per sei partite di ChampionsEuropa LeagueConference dalla Uefa per “comportamento omofobo”. Questo dopo che l’argentino fu accusato da Vinicius Jr nel match di Champions dello scorso 20 febbraio e fu aperta un’indagine disciplinare da parte della Uefa, anche se Prestianni ha negato le sue accuse sui social. La Uefa ha inoltre dichiarato di aver chiesto alla Fifa di estendere la squalifica anche per le competizioni a livello globale. Cos’era successo tra Vinicius Jr e Prestianni. Facciamo un passo indietro. Benfica-Real Madrid, 20 febbraio 2026, Vinicius Jr segna e va a esultare sotto la curva avversaria in modo provocatorio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benfica-Real, la storia continua: Prestianni squalificato sei partite per comportamento omofobo

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