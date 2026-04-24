A Bari, un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo aver subito due interventi ortopedici. Era stato ricoverato in ospedale a causa di una frattura alla tibia, riportata in seguito a una caduta da moto. Dopo il primo intervento, sono stati eseguiti ulteriori cure, ma il ragazzo non è sopravvissuto. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso.

Si indaga a Bari sulla morte del giovane Gianvito Pascullo. Il ragazzo, 17 anni, è deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all'ospedale San Paolo dove era stato ricoverato in seguito a un incidente con la moto a causa del quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia. Nel corso del ricovero il ragazzo era stato sottoposto a due interventi chirurgici che si sarebbero svolti senza complicazioni. Poi il malore improvviso e la morte per arresto cardiaco., Dopo il decesso, i familiari hanno presentato denuncia in questura mentre la Procura di Bari che ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati otto persone: sette medici (cinque ortopedici e due anestesisti) e un'infermiera che hanno avuto in cura il 17enne.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bari, muore a 17 anni dopo due operazioni ortopediche: aperta un'inchiesta

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