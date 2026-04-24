Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30 si disputerà la partita tra Augsburg ed Eintracht Francoforte. La sfida si svolgerà allo stadio della squadra di casa, con le formazioni rispettivamente guidate da Bauer e Riera. Per questa partita sono disponibili quote e pronostici, e si tratta di un incontro che potrebbe rappresentare uno degli ultimi impegni di fine stagione per entrambe le squadre.

Classica partita di fine stagione o quasi quella che vede l’Augsburg di Bauer impegnato in casa contro l’Eintracht Francoforte di Riera. I Fuggerstaedter praticamente salvi sono andati a togliersi un’altra bella soddisfazione battendo il Leverkusen a casa sua per 2 a 1. Un successo in fotocopia con quello dell’Allianz Arena di qualche mese prima che ha nobilitato la già ottima stagione dei bavaresi.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Augsburg-Eintracht Francoforte (sabato 25 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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