Atalanta cinque gare di campionato per chiudere la stagione | definito il calendario fino alla 36ª giornata

L'Atalanta ha programmato le ultime cinque partite di campionato per completare la stagione 202526. Il calendario fino alla 36ª giornata è stato ufficializzato, con le gare che si svolgeranno nel mese finale. La squadra cerca di recuperare terreno rispetto a Roma e Como, che si trovano davanti, e di mantenere distanza da Bologna e Lazio, più indietro in classifica. La squadra affronta le sfide rimanenti con l’obiettivo di migliorare la propria posizione.

Cinque partite ancora da disputare per cercare di rientrare sulla zona europea: l’Atalanta si affaccia all’ultimo mese della stagione 202526 con l’obiettivo di chiudere il gap rispetto a Roma e Como, che stanno davanti, e guardandosi indietro evitare di far rientrare Bologna e Lazio. Sul piano del calendario, la Lega Serie A ha già ufficializzato date e orari delle prossime tre partite, mentre le ultime due restano ancora da definire, anche in base a quello che sarà il fattore contemporaneità. Lunedì 27 aprile la Dea andrà in Sardegna per sfidare il Cagliari, poi il mese di maggio inizierà con la sfida interna con il Genoa che è programmata di sabato sera.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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