In un recente procedimento giudiziario, la Corte d'appello di Milano ha assolto con formula piena due giovani calciatori, uno dei quali è figlio di un ex attaccante noto. La decisione segue la revoca della condanna di primo grado e riguarda un caso di presunto stupro su una studentessa statunitense. La corte ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per confermare la responsabilità dei due imputati.

Assolti con formula piena. La Corte d'appello di Milano ribalta la sentenza di primo grado e annulla la condanna dei due giovani calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni. Erano accusati insieme a tre amici, anche loro assolti ieri, di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza, presunta vittima, aveva revocato la costituzione di parte civile, dopo essere stata risarcita. Secondo l'indagine, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. Accuse appunto cancellate in Appello. Il sostituto procuratore generale, Massimo Gaballo, aveva chiesto la conferma delle condanne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assolti in appello Lucarelli e Apolloni. "Sulla studentessa Usa non fu uno stupro"

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