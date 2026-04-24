Assicurazione e targa obbligatorie per i monopattini cambiano le scadenze | le nuove date e a cosa fare attenzione

Le nuove normative relative ai monopattini elettrici prevedono un allungamento dei tempi per adempiere all'obbligo di assicurazione e di targa. Le scadenze sono state posticipate, offrendo ai possessori più tempo per regolarizzare la propria posizione. È importante consultare le date aggiornate e prestare attenzione alle procedure da seguire per rispettare le nuove disposizioni. Le modifiche riguardano sia le scadenze che le modalità di applicazione delle assicurazioni obbligatorie.

Chi possiede un monopattino elettrico ha qualche settimana in più per stipulare l'assicurazione: l'obbligo è infatti slittato. Il tempo stringe invece per dotarsi della targa. Il ministero delle Imprese e quello dei Trasporti hanno stilato una nuova tabella di marcia rispetto a quanto previsto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Monopattini Elettrici: Arriva il Contrassegno Obbligatorio! Regole, Date e Multe 2025

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