Assemblea congressuale Uil Palermo tra emergenze e futuro

Durante l’assemblea congressuale della Uil a Palermo si sono affrontate diverse questioni, tra cui la crisi dei servizi pubblici, le difficoltà nel settore occupazionale e l’aumento degli episodi di violenza nelle strade. I partecipanti hanno discusso delle problematiche attuali che coinvolgono la città e le possibili ripercussioni sul territorio. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti sindacali e lavoratori, pronti a confrontarsi sui temi più urgenti.

“Dalla crisi dei servizi alle difficoltà occupazionali fino all’allarme sicurezza con il crescente aumento degli episodi di violenza nelle strade. Palermo resta una città segnata da criticità che incidono direttamente sulla qualità della vita e del lavoro”. Lo ha affermato Luisella Lionti.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate All'Hotel Villa Ducale l’assemblea congressuale della Uil Emilia Romagna sede di ParmaI lavori sono stati aperti dal segretario organizzativo Uil Emilia Romagna Roberto Rinaldi, poi è stata la volta del coordinatore Uil E. Taranto, assemblea UIL tra crisi industriali e sfide per il futuro del territorioTarantini Time QuotidianoUna provincia alle prese con criticità strutturali e nuove sfide economiche e sociali sarà al centro dell’assemblea... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Uil Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, la Sicilia rafforza la presenza; Enna e Caltanissetta, l’allarme della Uil Sicilia: Troppe emergenze e assenza di futuro, serve una volta. Assemblea congressuale Uil Palermo tra emergenze e futuro, Lionti: Servizi e sicurezza al centro del confronto.Dalla crisi dei servizi alle difficoltà occupazionali fino all’allarme sicurezza con il crescente aumento degli episodi di violenza nelle strade. Palermo resta una città segnata da criticità che inci ... blogsicilia.it Feneal Uil Sicilia, domani a Palermo il XIX congresso regionaleSi terrà domani, 21 aprile, al Marina Convention Center di Palermo il XIX Congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, un appuntamento centrale per il sindacato degli edili che riunirà 150 […] ... blogsicilia.it Ospedale Giglio, martedì 28 scioperano i medici. Un sit-in si terrà davanti alla struttura sanitaria. La protesta proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per l’adeguamento retributivo ai livelli del Ssn e il mancato rinnovo del contratto integrativo Palermo 22 aprile - facebook.com facebook Feneal Uil: “I morti sul lavoro come le vittime di mafia. Stesse tutele per le famiglie” x.com