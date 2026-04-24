Assalti agli sportelli e furti a Bari parte Territori Sicuri | la nuova strategia per blindare le banche

Da baritoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un osservatorio stabile per prevenire rapine, furti e attacchi ai danni di banche e clienti. È questo l’obiettivo di “Territori Sicuri”, il nuovo organismo promosso dal direttore generale dell’Abi Marco Elio Rottigni e dal prefetto di Bari Francesco Russo, presentato nelle scorse ore nel.🔗 Leggi su Baritoday.it

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