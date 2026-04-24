Ascolti tv ‘Uno Sbirro in Appennino’ su Rai1 vince il prime time di giovedì 23 aprile

Nella serata di giovedì 23 aprile, la fiction 'Uno Sbirro in Appennino' trasmessa su Rai1 ha ottenuto il maggior ascolto nel prime time, con circa 3 milioni di spettatori. La produzione ha prevalso sugli altri programmi televisivi in quella fascia oraria, risultando il titolo più visto della serata. L'episodio ha attirato un pubblico variegato, confermando il successo della proposta televisiva sulla rete pubblica.

(Adnkronos) – La fiction 'Uno Sbirro in Appennino', in onda ieri su Rai1 domina il prima time, con 3.171.000 spettatori e il 20,1% di share., degli ascolti tv di ieri giovedì 23 aprile. Medaglia d'argento per Canale5 che con 'Forbidden Fruit' ha interessato 1.917.000 spettatori e il 13,4% di share mentre Italia1 con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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