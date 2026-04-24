ascolti tv ottimo uno sbirro in appennino male forbidden fruit

Il 23 aprile, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma più seguito è stato Uno sbirro in Appennino, mentre Forbidden Fruit ha registrato risultati inferiori. La prima trasmissione ha ottenuto numeri significativi rispetto alla seconda, che invece ha registrato ascolti più bassi rispetto alle precedenti puntate. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Audiovisivo e sono stati pubblicati da vari mezzi di informazione.

Gliascolti tvdel 23 aprile assegnano la vittoria aUno sbirro in Appennino, mentreForbidden Fruitrimane stabile al 13%. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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