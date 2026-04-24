Rai1 domina la prima serata con la fiction Uno Sbirro in Appennino, seguita da 3.171.000 spettatori al 20.1% di share, superando Forbidden Fruit su Canale5 (1.917.000 – 13.4%). Le Iene su Italia1 totalizzano 1.130.000 al 9%, Piazzapulita su La7 874.000 al 6.7%. Affari Tuoi su Rai1 guida con 4.962.000 spettatori (24.2%), contro La Ruota della Fortuna su Canale5 (4.733.000 – 23.1%). Otto e Mezzo su La7 raggiunge 1.890.000 (9.4%). L’Eredità su Rai1 eccelle con 4.415.000 (29.7%), seguita da Avanti un Altro su Canale5 (2.552.000 – 19.2%). Canale5 brilla con Forbidden Fruit (2.512.000 – 23.3%), Uomini e Donne (2.146.000 – 23.2%) e La Forza di una Donna (2.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di giovedì 23 aprile 2026

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