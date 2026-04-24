Arienzo 56enne morta in casa tra escrementi di cani e gatti ipotesi malore

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo, in provincia di Caserta. La donna viveva da sola con circa trenta gatti e cani. Accanto al corpo sono stati trovati escrementi di animali e la polizia ha ipotizzato che la morte possa essere stata causata da un malore. Gli inquirenti stanno investigando sul caso.

Una 56enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo (Caserta), dove viveva da sola con una trentina di gatti e cani; sarebbe deceduta per un malore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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