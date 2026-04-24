Arienzo 56enne morta in casa tra escrementi di cani e gatti ipotesi malore

Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo, in provincia di Caserta. La donna viveva da sola con circa trenta gatti e cani. Accanto al corpo sono stati trovati escrementi di animali e la polizia ha ipotizzato che la morte possa essere stata causata da un malore. Gli inquirenti stanno investigando sul caso.

Una 56enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo (Caserta), dove viveva da sola con una trentina di gatti e cani; sarebbe deceduta per un malore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti: ipotesi maloreTempo di lettura: < 1 minutoDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da... Trovata morta in casa tra escrementi di animali: disposta l'autopsiaE' stata ritrovata in camera da letto con addosso una canotta riversa a terra e circondata da escrementi di animali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tragedia nella valle, donna trovata morta vicino al materasso. Abitazione in condizioni choc. Arienzo, 56enne trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti: ipotesi maloreDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una canotta, circondata da escrementi di animali. ilmattino.it 56enne trovata morta in casa tra escrementi di cani e gatti, ipotesi maloreDramma della solitudine ad Arienzo, nel Casertano, dove una 56enne è stata trovata morta sul pavimento della camera da letto con addosso una canotta, circondata da?escrementi di animali. La donna vive ... ansa.it