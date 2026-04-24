Area ex Settebello l’associazione Ariminensis | Trasferire qui Mercato coperto e le attività del Ceis

L’associazione Ariminensis ha proposto di spostare il mercato coperto e le attività del Ceis nell’area ex Settebello, un intervento che mira a riqualificare uno degli spazi più centrali della città. La proposta prevede di utilizzare l’area per migliorare i servizi pubblici, incrementare la qualità urbana e coinvolgere la partecipazione cittadina. La proposta è stata presentata come una possibile soluzione per ridisegnare l’uso di quell’area.

Una proposta per ridisegnare uno degli spazi più strategici della città, puntando su servizi pubblici, qualità urbana e partecipazione. L’associazione Ariminensis, insieme ai comitati territoriali attivi nei quartieri, interviene sul futuro dell’area dell’ex Cinema Settebello, al centro del.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pensilina pericolante a Firenze: Isolotto, transennata l’area del mercato ortofrutticolo copertoFirenze, 19 febbraio 2026 – Scatta l’interdizione per la pensilina del mercato ortofrutticolo coperto dell’Isolotto. Comitati e movimenti uniscono le forze per cambiare Rimini, nasce l’associazione AriminensisCostituita la nuova associazione civica guidata da Claudio Mazzarino: focus su identità dei territori, parcheggi e criticità urbane Giovedì sera (5... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Associazione Ariminensis detta alcune soluzioni per l'area dell'ex cinema Settebello; Area ex Cinema Settebello, queste le nostre proposte per uno spazio strategico; Settebello, progetto condiviso; Settebello, Ceis e Anfiteatro. Le proposte dell'associazione Ariminensis. Ex Cinema Settebello, quale futuro? Nuova sede del Mercato Coperto o del CeisL'associazione Ariminensis interviene nel dibattito sul futuro dell'area dell'ex cinema Settebello, che l'amministrazione comunale intende acquisire da Rete Ferroviaria Italiana, sottolineando che per ... altarimini.it Settebello, Ceis e Anfiteatro. Le proposte dell'associazione AriminensisL'associazione Ariminensis interviene sul futuro dell’area dell’ex Cinema Settebello e delle zone limitrofe – anche alla luce della volontà espressa dall’Amministrazione comunale di procedere all’acqu ... msn.com Terremoto a Creta, scossa in mare nell’area sud est dell’isola Nessun danno a cose e alle persone dopo la scossa di magnitudo 5.7 gradi sulla scala Richter... - facebook.com facebook Ad aprile il settore privato dell’area euro è tornato in contrazione, ai minimi da quasi un anno e mezzo, mentre la guerra in Iran ha frenato i servizi e spinto l’inflazione. x.com