Area ex Settebello l’associazione Ariminensis | Trasferire qui Mercato coperto e le attività del Ceis

Da riminitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Ariminensis ha proposto di spostare il mercato coperto e le attività del Ceis nell’area ex Settebello, un intervento che mira a riqualificare uno degli spazi più centrali della città. La proposta prevede di utilizzare l’area per migliorare i servizi pubblici, incrementare la qualità urbana e coinvolgere la partecipazione cittadina. La proposta è stata presentata come una possibile soluzione per ridisegnare l’uso di quell’area.

Una proposta per ridisegnare uno degli spazi più strategici della città, puntando su servizi pubblici, qualità urbana e partecipazione. L’associazione Ariminensis, insieme ai comitati territoriali attivi nei quartieri, interviene sul futuro dell’area dell’ex Cinema Settebello, al centro del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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