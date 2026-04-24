Altrabenevento rilancia Concorsopoli | dubbi sul concorso vinto da Fortunato

Altrabenevento ha riproposto il tema di “Concorsopoli”, concentrandosi sui dubbi riguardanti il concorso vinto da un candidato. Nel corso di una manifestazione organizzata dall’ANPI per il 25 aprile, il sindaco ha partecipato alla cerimonia per la Festa di Liberazione dal nazifascismo e ha annunciato l’intitolazione di un’area vicino alla Prefettura a Giacomo Matteotti.

Tempo di lettura: 6 minuti L’ANPI ha invitato alla manifestazione per celebrare il 25 aprile, la festa di Liberazione dal nazifascismo, il sindaco Clemente Mastella che ne approfitterà per annunciare la intitolazione a Giacomo Matteotti di un piccolo slargo vicino alla Prefettura. – così in una nota Gabriele Corona di Altrabenevento. Al martire ucciso dalle camice nere nel 1924 per aver denunciato brogli elettorali, era intestata la piazza antistante la chiesa di Santa Sofia, luogo privilegiato di tutte le manifestazioni antifasciste, ma agli inizi degli anni ’90 le giunte democristiane decisero di cancellare la sua memoria in attesa di intitolargli una nuova strada prevista tra Fontanelle e a Via Avellino, mai realizzata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Altrabenevento rilancia “Concorsopoli”: dubbi sul concorso vinto da Fortunato Notizie correlate Svolta sul concorso vinto dal figlio dell’ex rettore di Verona Nocini, tutto annullato: le modifiche in corso d’opera e il trucco dei requisitiL’Università di Verona ha deciso di procedere con l’annullamento d’ufficio del bando di concorso che aveva portato in cattedra il dottor Riccardo... Leggi anche: Colpo gobbo nel Ferrarese, vinto 1 milione di euro con il 'MillionDay': è caccia al fortunato