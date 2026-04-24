Alloggio e ristorazione a Rimini il settore regge ma cambia pelle | cresce l’extra-alberghiero

Il settore dell’alloggio e della ristorazione a Rimini si mantiene stabile, nonostante le difficoltà economiche attuali, grazie a un aumento nell’offerta extra-alberghiera. Mentre il numero di imprese rimane pressoché invariato e il turismo continua a crescere, si osservano cambiamenti significativi all’interno del comparto. Questi segnali indicano una trasformazione in corso, con una maggiore presenza di strutture alternative rispetto all’hotel tradizionale.

Un settore che regge l’urto della congiuntura, con imprese sostanzialmente stabili e un turismo in crescita, ma anche con segnali di trasformazione interna sempre più evidenti. È questo il quadro che emerge per l’alloggio e la ristorazione in provincia di Rimini, dove il cuore dell’economia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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