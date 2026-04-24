Nella giornata del 24 aprile 2026, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, cittadino albanese, nel capoluogo emiliano. L’arresto è stato effettuato per il possesso di sostanze stupefacenti e di cinquemila euro in contanti. L’intervento rientra in un'operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona. La persona arrestata si trovava in un’area pubblica e, durante la perquisizione, sono stati trovati gli stupefacenti e il denaro.

Bologna, 24 aprile 2026 – Stretta sulla droga: è finito in manette un 44enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti. A eseguire l’arresto, i carabinieri della stazione Bologna Pilastro, che ha fermato l’uomo durante un controllo alla circolazione stradale in via Toscana. Dopo averlo identificato, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Il 44enne, cittadino residente a Bologna e alla guida dell’auto, aveva nascosto tra i vestiti ben sette dosi di cocaina. La perquisizione domiciliare . All’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno scovato 5mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme cocaina, i carabinieri arrestano un 44enne: aveva anche cinquemila euro

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