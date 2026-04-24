Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti in Brasile | la prima foto di coppia è sulla spiaggia più bella del mondo

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sono in Brasile, dove hanno pubblicato la prima foto di coppia sui social. La foto è stata scattata sulla spiaggia più famosa del paese. La coppia si trova in una località nota per le sue spiagge mozzafiato. La foto mostra i due insieme in un momento di relax e serenità.

Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti hanno condiviso il loro primo scatto social durante una romantica vacanza in Brasile. Dove si trova la spiaggia che fa da sfondo, considerata la più bella al mondo?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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