Le ultime rilevazioni sui sondaggi mostrano un netto vantaggio di Alessandra Mussolini rispetto a Marco Berry. Nel frattempo, è annunciata la partecipazione di Valeria Marini come ospite speciale di prossimi eventi televisivi. Per quanto riguarda il reality Grande Fratello Vip 2026, la data di chiusura prevista non è più il 5 maggio, come si era ipotizzato inizialmente.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il Grande Fratello Vip 2026 non chiuderà i battenti il 5 maggio come si diceva quando ha preso il via. Mediaset, in effetti, non ha mai comunicato una data di fine ufficiale del reality, ma tra le voci che circolavano quella del 5 maggio sembrava proprio la data più attendibile. Invece no. Stasera, intanto, va in onda una nuova puntata: la diretta di venerdì 24 aprile con Ilary Blasi in conduzione prenderà il via alle 22:00. In studio non mancheranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’anno particolarmente amata dal pubblico. Ha un consenso social senza precedenti, al punto che su X qualcuno chiede di darle un aumento.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alessandra Mussolini domina i sondaggi contro Marco Berry mentre è in arrivo un'ospite stellare: Valeria Marini

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