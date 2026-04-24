25 aprile il presidente di Cna | Una data simbolo di rinascita e pace

Il 25 aprile segna l’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo e della conclusione del secondo conflitto mondiale. In occasione di questa ricorrenza, il presidente di un’associazione di categoria ha ricordato il significato storico di questa data, definendola simbolo di rinascita e pace per il Paese. La commemorazione viene celebrata in diverse parti d’Italia con eventi e cerimonie ufficiali.

«Questo è l’ottantunesimo anniversario di quel 25 Aprile che è stato, per il Paese, il giorno della Liberazione dal nazi-fascismo e della fine del secondo Conflitto Mondiale», ha esordito il presidente di Cna Padova e Rovigo Luca Montagnin.Una data che, nonostante il passare del tempo, non perde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Tra distruzione e rinascita, un bossolo di guerra diventa un simbolo di Pasqua: "Una preghiera per la pace nel mondo"A volte la storia non si trova nei libri, ma negli oggetti dimenticati, custoditi in silenzio per decenni. Leggi anche: “Simbolo di pace e rinascita”. Un ulivo per ricordare Giacomo Bongiorni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autotrasporto, UNATRAS conferma il fermo nazionale dal 25 al 29 maggio 2026; MIDA90: Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze; Caro carburante, la denuncia della CNA Fita Calabria: Imprese schiacciate, subito un confronto con Governo e Regione; Amministrative ad Arezzo, il confronto tra Confartigianato e Cna con i candidati sindaco. Mida, CNA Firenze porta in Fortezza 107 impreseAl via da domani la 90ª edizione della Mostra dell’artigianato. A Firenze quasi un’impresa su tre è artigiana Centosette imprese selezionate, pronte a mostrare il volto più autentico della manifattura ... gonews.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Involve Space di Lipomo conquista il Premio Cambiamenti CNA, eccellenza lombarda nell’innovazione imprenditoriale. - facebook.com facebook