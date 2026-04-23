XPeng P7+ la berlinona definita dalla AI arriva in Italia | prezzo dati tecnici

A partire da giugno 2026, l'auto elettrica XPeng P7+ arriverà in Italia. Si tratta di una berlina fastback che, secondo la casa automobilistica, è stata progettata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. La vettura avrà un prezzo di partenza di circa 46.000 euro e presenta specifiche tecniche che saranno rese note nelle prossime settimane. La sua presenza nel mercato italiano rappresenta un passo importante per il brand nel settore delle auto a zero emissioni.

È iniziata in aprile 2026 la commercializzazione in 25 Paesi europei della XPeng P7+, la fastback “definita dall’intelligenza artificiale”, come tiene a sottolineare il brand cinese. Software e capacità di elaborazione ora vanno di pari passo con la potenza meccanica nell’industria moderna. In quest’ottica s’inserisce l’attivazione sul progetto P7+, volto a proporre un prodotto con un’architettura avanzata, ampi spazi e versatilità da vettura da viaggio, rispondendo alle esigenze della clientela europea e riflettendo l’impegno di XPeng verso una mobilità elettrica centrata sull’uomo. La fastback cinese arriverà presso la rete italiana nel mese di giugno 2026 ad un prezzo di partenza chiavi in mano di 46.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - XPeng P7+, la berlinona definita dalla AI arriva in Italia: prezzo, dati tecnici XPENG P7+ | Ricarica in 12 MINUTI e bagagliaio GIGANTE: la fastback che sfida Tesla Notizie correlate XPENG P7+: la nuova elettrica AI-defined sbarca in EuropaLa mobilità elettrica sta subendo una trasformazione radicale con l’arrivo della XPENG P7+, un fastback definito dall’intelligenza artificiale che... Xpeng P7+, la prova de Il Fatto.it – Quando il comfort fa rima con elettrone – FOTO‹ › 1 / 8 xpeng p7+ ‹ › 2 / 8 xpeng p7+ ‹ › 3 / 8 xpeng p7+ ‹ › 4 / 8 xpeng p7+ ‹ › 5 / 8 xpeng p7+ ‹ › 6 / 8 xpeng p7+ ‹ › 7 / 8 xpeng p7+ ‹ › 8 / 8... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Auto, mezzi volanti e robot: abbiamo visitato la sede della Xpeng. Le ambizioni di Xpeng P7+Xpeng P7+: fastback di cinque metri con 750 TOPS di intelligenza, ricarica ultraveloce, interni premium e ADAS sofisticati a prezzo competitivo. gazzettadiparma.it XPeng P7+, generazione intelligente. Lanciata in Europa la fastback elettrica: fino a 500 cv, autonomia oltre i 500 kmC’era una volta l’automobile che, partendo da un segno su un pezzo di carta, prendeva pian piano forma e poi, dopo una gestazione di anni, arrivava su strada. La XPeng P7+ ... motori.ilmessaggero.it