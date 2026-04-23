Un’eredità di altruismo | fondi al Soccorso Alpino nel nome di Sebastiano Erba

Sabato 18 aprile 2026, nella sede della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso Alpino e Speleologico, si è tenuta una donazione di fondi da parte della famiglia di un giovane scialpinista di 35 anni, scomparso a causa di un incidente. L'atto ha avuto come obiettivo il sostegno alle attività del Soccorso Alpino, mantenendo vivo il ricordo della persona deceduta attraverso un gesto di generosità.

Un dono concreto per mantenere vivo il senso di generosità e altruismo che lo contraddistingueva: sabato 18 aprile 2026, nella sede della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso Alpino e Speleologico, la famiglia di Sebastiano Erba, scialpinista sondriese di 35 anni travolto da una.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sostegno al Soccorso alpino nel nome di Sebastiano Erba Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba, morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinistiCaiolo (Sondrio), 23 aprile 2026 – Un dono per mantenere vivo il forte senso di generosità e di altruismo che caratterizzava Sebastiano Erba,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Raccolta fondi per il Soccorso Alpino in nome di Sebastiano Erba, morto sotto una valanga mente aiutava altri due scialpinistiSondrio, l’impegno dei familiari del 53enne travolto e ucciso sul Pizzo Meriggio. Raccolti oltre 60mila euro, donazioni anche da parte del Lions Club e dell’azienda dove lavora la vedova ... ilgiorno.it Un dono in ricordo di Sebi: la famiglia di Sebastiano Erba sostiene il Soccorso AlpinoA poco più di due mesi dalla tragedia sul Pizzo Meriggio, la memoria di Sebastiano Erba, 35 anni, si trasforma in un gesto concreto di solidarietà verso chi, ogni giorno, rischia la vita per salvare q ... intornotirano.it