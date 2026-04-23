Una ‘patente’ per usare il cellulare | la Regione prepara la legge per i giovani brianzoli e lombardi

La regione Lombardia sta preparando una legge che prevede l’introduzione di una sorta di “patente” per l’uso del cellulare tra i giovani della zona. Il progetto di legge, approvato in commissione cultura il 22 aprile, riguarda l’accesso e l’utilizzo dei social, di internet e dello smartphone in generale per i ragazzi brianzoli e lombardi. La misura mira a regolamentare l’uso di dispositivi digitali tra i giovani.

Una patente per usare i social, andare su internet e usare lo smartphone in generale. È quella che sta preparando - il progetto di legge è stato approvato il 22 aprile in commissione cultura - la regione Lombardia e che sarà fatta per i giovani brianzoli e lombardi.Perché la leggeUno dei motivi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Un "patentino" per usare lo smartphone: la svolta della Regione per i giovani lombardiUn patentino digitale per l'uso responsabile di internet (compresi i social network) e in generale degli smartphone, con l'obiettivo di contrastare... Regione Campania, Fico prepara i tagli alle Fondazioni. Azzerata la “legge Scabec”. Ma c’è il caso PolisFico annuncia controlli su fondazioni e partecipate regionali: ricognizione sui finanziamenti, stop alla “legge 28” e nuovo sistema unico per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Regione rinnova il contributo per le patenti di guida speciale; Patente, uno su 4 bocciato: boom di esami e le province dove è più difficile superarla; Sempre più difficile prendere la patente in Italia: bocciato un allievo su quattro; Regione conferma il contributo per le patenti di persone con disabilità. Regione Liguria conferma contributo per patenti speciali a persone con disabilitàRegione Liguria rinnova anche peril 2026 il contributo destinato alle persone con disabilità per il conseguimento o la riclassificazione della patente di guida speciale (categorie A e B). (ANSA) ... ansa.it Patente a punti della salute (con incentivi): la sperimentazione in LombardiaUna tessera sanitaria a punti per insistere sull'importanza della prevenzione. Una sorta di patente pensata dalla Regione Lombardia per incentivare i corretti stili di vita, con una sperimentazione ... unionesarda.it L’attuazione di trenta progetti Fsc per un importo complessivo di 350 milioni sarà assegnata al commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue. Leggi https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/fsc-delegata-al-commissario-d - facebook.com facebook L'allarme per Casa Cervi, Fossoli e Marzabotto: "La Regione pronta a intervenire" x.com