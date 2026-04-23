Tragedia in casa | muore a 36 anni

Una tragedia si è consumata in un'abitazione di via dei Martiri di Bellona, dove il corpo senza vita di un uomo di 36 anni è stato trovato nel suo appartamento. I soccorsi sono intervenuti solo all’alba, dopo aver ricevuto una segnalazione. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del decesso.

L'arrivo dei soccorsi solo all'alba e il ritrovamento del corpo senza vita di P. S., 36enne casertano nel proprio appartamento di via dei Martiri di Bellona.I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti la morte sarebbe stata causata da un.🔗 Leggi su Casertanews.it TRAGEDIA NEL SALENTO: MADRE UCCIDE IL FIGLIO DI 9 ANNI E SI TOGLIE LA VITA Notizie correlate Tragedia sulla neve in Abruzzo: muore a 36 anni sulle piste da sciTragedia sulle montagne abruzzesi dove una donna di 36 anni è morta dopo essersi senta male al termine di una giornata trascorsa sulle piste da sci a... Va a sciare in Abruzzo e muore, tragedia sulla neve: Claudia Luberti aveva 36 anniIn vacanza sulla neve in Abruzzo per un momento di pausa dalla vita della capitale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jerzu, tragedia in casa: cade nel camino acceso e muore; Tragedia in casa: batte la testa in bagno e muore; Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne; Imprenditore di Tarquinia trovato morto in casa dai familiari. LECCE TRAGEDIA Tragedia in Puglia: 17enne muore dopo un colpo partito da una pistola trovata in casaUn ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Lecce dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa, partito – secondo una prima ricostruzione – mentre maneggiava un’arma trovata all’interno ... statoquotidiano.it Lite in casa finisce in tragedia ad Ascoli Piceno: 35enne muore accoltellato, fermato 55enneUna lite in casa tra due uomini è finita i tragedia nella serata di oggi ad Ascoli Piceno dove un uomo di 35 anni è morto accoltellato dopo l'aggressione nonostante i soccorsi medici. I fatti si sono ... fanpage.it Inseguimento in California finisce in tragedia: il nuovo dispositivo della polizia causa la morte del fuggitivo dopo un violentissimo impatto. https://auto.everyeye.it/notizie/polizia-usa-grappler-fermare-auto-fuga-finisce-tragedia-871166.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook Un brutto mercoledì a Madrid per il tennis italiano. Nessuna tragedia però! I migliori devono ancora scendere in campo x.com