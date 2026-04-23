Tezenis accende l’estate 2026 | sfilata?evento a Verona

Tezenis ha annunciato l’inizio della stagione mare 2026 attraverso un evento a Verona, che include una sfilata con performance e ospiti vip. La manifestazione presenta una collezione ispirata alla natura e si svolge in una location nel centro storico della città. L’evento ha coinvolto diversi rappresentanti del settore moda e ha visto la partecipazione di pubblico e stampa. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici dell’organizzazione.

Tezenis inaugura la stagione mare 2026 con una sfilata?evento a Verona: colori, performance, ospiti vip e una collezione ispirata alla natura. VERONA – Tezenis ha inaugurato la stagione mare 2026 con un evento che ha superato i confini della tradizionale sfilata, trasformandosi in un’esperienza immersiva e multisensoriale. Il 22 aprile, la sede Oniverse di Verona si è accesa di luci, colori e materiali che hanno raccontato l’estate attraverso un linguaggio visivo nuovo, vibrante e contemporaneo. A catturare l’attenzione è stata una passerella spettacolare, arricchita dalla presenza di un parterre internazionale e di numerosi volti noti del panorama italiano: da Giulia De Lellis a Federica Nargi, da Giorgia Palmas a Clio Make?Up, fino a Fred De Palma, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tezenis accende l’estate 2026: sfilata?evento a Verona Notizie correlate RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, il primo grande evento che anticipa l’estateDalla capitale d’Italia parte la sfida per il tormentone dell’estate, verso la finalissima di settembre all’Arena di Verona Una serata per celebrare... Novità in casa Tezenis Verona: esonerato coach Demis CavinaLa società ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il capo allenatore della prima squadra e nelle prossime ore verrà comunicato il nome del...