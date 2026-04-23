Sagre musica teatro feste ed eventi all' aria aperta | tutti gli appuntamenti dell' ultimo weekend di aprile

L'ultimo fine settimana di aprile nel Chietino è ricco di eventi tra sagre, musica, teatro e feste all'aperto. La festa della Liberazione, che si celebra sabato, si unisce a numerose iniziative pensate per tutte le età, coinvolgendo comunità e visitatori in un calendario di appuntamenti vario e vivace. Tra celebrazioni ufficiali e manifestazioni popolari, il territorio si anima con eventi che si svolgono in diverse località della provincia.

Ultimo fine settimana di aprile, con la festa della Liberazione nel mezzo e sono numerose le proposte nel Chietino, tra le celebrazioni ufficiali per l'importante ricorrenza che cade sabato, e gli eventi destinati a grandi e piccoli. Per consultarli tutti, si può cliccare sulla sezione Cosa fare.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Eventi enogastronomici, feste e sagre a Verona e in provincia: tutti gli appuntamenti del 2026Il territorio veronese, con la sua varietà di paesaggi e tradizioni, offre ogni anno un ricco calendario di sagre e feste enogastronomiche dedicate... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sagre, musica, teatro, feste ed eventi all'aria aperta: tutti gli appuntamenti dell'ultimo weekend di aprile; Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile); Eventi 25 aprile 2026 nelle Marche: sagre, feste, spettacoli – cosa fare e dove andare!; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 24 al 26 aprile 2026. Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 24 al 26 aprileTanti gli eventi in programma per l'ultimo fine settimana di aprile. Ad Auletta torna Bianco Tanagro. Andrea Sannino, invece, torna a fare tappa nel salernitano. In occasione del 25 aprile aperti mo ... salernotoday.it Cosa fare a Palermo nel weekend del 25 aprile: tra spettacoli gratis, sagre e arrustuteAnche questo fine settimana c'è solo l'imbarazzo della scelta: ecco la nostra guida con gli eventi da non perdere nel weekend dal 24 al 26 aprile in città e dintorni ... balarm.it Una serie di appuntamenti tra musica, teatro, sagre, storia e arte da sperimentare - facebook.com facebook Fiere e Sagre del Piemonte: vivi i paesi, i sapori e le sue comunità! Ricevi gli appuntamenti anche via whatsapp! Iscriviti subito su whatsapp.com/channel/0029Va… x.com