Rivazzurra demolita l’ex Enel | sorge una piazza o si perde un hotel?

A Rivazzurra è iniziata la demolizione dell’ex Colonia Enel, un intervento che prevede la realizzazione di una nuova piazza al suo posto. La struttura, che fino a poco tempo fa ospitava un edificio legato al settore energetico, sarà rimossa per lasciare spazio a un’area pubblica. La scelta di questa trasformazione ha sostituito un progetto alberghiero approvato nel 2010, che prevedeva la creazione di circa 60 posti di lavoro.

? Cosa sapere Inizia la demolizione dell'ex Colonia Enel a Rivazzurra per creare una nuova piazza.. Il progetto sostituisce un'ipotesi alberghiera del 2010 con 60 potenziali posti di lavoro.. Le ruspe hanno iniziato a demolire l’ex Colonia Enel di Rivazzurra in questi giorni, aprendo un cantiere che divide l’opinione pubblica tra chi vede la fine di un simbolo di degrado e chi teme la perdita di un potenziale motore economico per Rimini. L’amministrazione locale ha dato il via libera all’intervento con l’obiettivo di abbattere le barriere visive che separano la città dal mare, puntando su una ricucitura urbana che restituisca respiro al litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivazzurra, demolita l’ex Enel: sorge una piazza o si perde un hotel? Notizie correlate Leggi anche: San Benedetto, l?iconico Grand Hotel Excelsior è in vendita. Gaetano Sorge, il proprietario: «Ci sono tante offerte» Leggi anche: Ex Hotel de Londres di piazza Municipio, affreschi rovinati dalle infiltrazioni: si dovranno restaurare Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il mostro ha le ore contate. Ruspe sull’ex colonia Enel: A giugno aprirà un parco con giochi e palestra; Abbattimento ex colonia Enel. Santinato: 10 milioni per una piazza, un paradosso. Rivazzurra, via alla demolizione dell’ex colonia Enel: lavori al via entro il 16 aprilePartiranno entro il 16 aprile i lavori di demolizione dell’ex colonia Enel di Rivazzurra. L’intervento, che durerà circa due mesi, porterà alla completa rimozione dell’edificio. Al suo posto ... altarimini.it Il mostro ha i giorni contati. Ruspe sull’ex colonia Enel: 80 parcheggi per l’estate. E la Murri è più vicinaDue mesi per demolire l’edificio di Rivazzurra: al suo posto un’area di sosta. Avanza l’iter del Comune per riavere la proprietà del complesso di Bellariva. . msn.com Gruppo Tecnocasa Rimini Rivazzurra updated their profile picture. - facebook.com facebook