Riqualificazione di via dei Mille i lavori al via dopo l' estate | investimento da 500mila euro

Dopo la fine dell’estate, inizieranno i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto tra viale Treno e viale Milano. L’intervento prevede un investimento di 500mila euro e coinvolge il rifacimento della strada e delle aree limitrofe. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento urbano che interessa questa zona della città. I lavori sono stati programmati per partire subito dopo la stagione estiva.

Partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano. L'investimento complessivo è di 500.000 euro e ad eseguire le operazioni sarà la ditta Biguzzi srl di Forlimpopoli. In questi mesi le ditte esterno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Salerno, al via i lavori alla Piscina Vitale: investimento da 1,2 milioni per la riqualificazioneLa struttura risultava inutilizzabile ormai da diversi mesi, creando disagi soprattutto per le società sportive e per gli utenti abituali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL MONUMENTALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI; Riqualificazione Viale della Vittoria, ben 11 le domande per il bando sul progetto di fattibilità economica; RinnovArea, al via il cantiere di viale Aldo Moro a Desulo. L’assessore Piu: Il piano straordinario di riqualificazione del patrimonio area comprende anche i piccoli comuni dell’isola, la qualità dell’abitare riguarda tutti i territori; Centrale del Foro Italico, ok dell'Assemblea alla riqualificazione. Riqualificazione via dei Mille a Cesenatico: lavori al via dopo l’estateAl via la riqualificazione di via dei Mille a Cesenatico: investimento da 500.000€ per nuovi marciapiedi, sottoservizi e aree verdi. Scopri il progetto. livingcesenatico.it Cesenatico, lavori in via dei Mille: si parte dopo l’estateA Cesenatico partiranno al termine della stagione estiva i lavori per la riqualificazione di via dei Mille, nel tratto compreso tra viale Trento e ... corriereromagna.it Cs comune di Avola, riqualificazione della Villa Comunale e del Parco delle Rimembranze Prosegue il percorso di rigenerazione urbana del quartiere Stazione ad Avola, dove sono stati avviati gli interventi di riqualificazione della Villa Comunale e del Parco d - facebook.com facebook