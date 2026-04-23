L'educatore Giuseppe Foti ha annunciato la sua candidatura al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, sostenuto dalla lista Reset. La sua presenza in politica si concentra sulla tutela dei diritti delle persone fragili e disabili. La campagna elettorale si svolge in un clima di attenzione sulle questioni sociali e sull'impegno a migliorare i servizi destinati a queste categorie. La candidatura di Foti si inserisce in un quadro di confronto tra le diverse proposte per la città.

? Cosa sapere L'educatore Giuseppe Foti si candida al Consiglio Comunale di Reggio Calabria con la lista Reset.. Il programma punta a risolvere il vuoto assistenziale e la carenza di servizi territoriali.. Giuseppe Foti, educatore psichiatrico con vent’anni di esperienza nelle comunità locali, si candida al Consiglio Comunale di Reggio Calabria con la lista civica Reset con Battaglia Sindaco in vista del voto del 24 e 25 maggio 2026. La proposta elettorale punta a dare visibilità a quella componente sociale che spesso rimane ai margini dei programmi politici tradizionali, ovvero le persone con disabilità e le fragilità psichiche. Per Foti,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: la sfida di Foti per i diritti dei fragili e disabili

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