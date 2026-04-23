Piemonte buco nella neuropsichiatria | il software SMAIL blocca i fondi

Dal mese di marzo, in Piemonte, il software SMAIL ha impedito la registrazione delle prestazioni neuropsichiatriche. Questa situazione ha portato a un blocco dei fondi destinati a questo settore. La problematica riguarda l'interruzione delle attività di registrazione delle prestazioni, che coinvolge le strutture sanitarie della regione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni tecniche o amministrative alla base di questa interruzione.

? Cosa sapere Il software SMAIL blocca la registrazione delle prestazioni neuropsichiatriche in Piemonte da marzo.. Il malfunzionamento tecnico rischia di privare le ASL dei fondi per le prestazioni erogate.. L’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi ha dovuto rispondere in aula alle criticità emerse nei servizi territoriali, mentre il sistema SMAIL fatica a registrare le prestazioni della neuropsichiatria infantile dall’inizio di marzo. Tra i corridoi degli ambulatori e la realtà quotidiana delle ASL piemontesi, dove medici e operatori si contendono il tempo tra pazienti e schermi, la narrazione ufficiale della Regione sembra scontrarsi con un muro di burocrazia digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, buco nella neuropsichiatria: il software SMAIL blocca i fondi Notizie correlate Ferrari blocca la 296: restauro perfetto, ma il software dice noUn’impresa di restauro estremo si scontra con i limiti imposti dall’elettronica moderna. Leggi anche: Aggiornamento blocca le lavasciuga Samsung Bespoke: il bug è nel software Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Neuropsichiatria infantile, Gribaudo: Senza piattaforma per caricare prestazioni, si perderanno migliaia di euro di budget; Piemonte: allarme sulla neuropsichiatria infantile.