Durante un'intervista a Radio Crc, il difensore del Napoli ha commentato il confronto appena disputato, affermando che la squadra credeva di poter ottenere la vittoria a Parma. Ha inoltre sottolineato come un gol segnato al primo minuto abbia influito sull’andamento della partita, modificando le sorti dell’incontro. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull’andamento della gara e sull’impatto di quell’attacco iniziale.

Intervenuto a Radio Crc, Mathias Olivera ha fatto il punto sul momento vissuto dal Napoli. Le parole di Olivera. “Quando ho firmato per il Napoli nel 2022 ero molto felice: tutti mi hanno accolto benissimo. Sono qui da quasi 4 anni, il tempo vola: ho vissuto momenti bellissimi.” Tanti uruguaiani qui? Napoli è molto simile al Sud America, anche per quello ogni uruguaiano che è venuto si è trovato bene ed è sempre stato pronto a sudare la maglia. Cavani qui ha fatto degli anni incredibili, anche Gargano. Ho fatto il mio primo gol contro la Cremonese, speriamo di rifarlo venerdì. Mi ricordo che fu una bella partita.” Napoli-Salernitana 2023? Mi ricordo anche il giorno prima di giocare: l’entusiasmo della gente era incredibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olivera: “A Parma eravamo convinti di vincere. Quel gol al 1? ha cambiato la gara”

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