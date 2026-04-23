Monza negozi che chiudono | anche il regno della bellezza abbassa le serrande
"Un capitolo si chiude. Grazie per aver condiviso con noi un mondo di bellezza". Con queste parole, scritte su di un cartello affisso in vetrina, il celebre negozio di cosmetici Pupa di via Italia ha salutato per sempre la città di Teodolinda. Confermando la forte crisi che ormai da tempo va.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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