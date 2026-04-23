Milano brasiliano senza biglietto prende a martellate il controllore

A Milano un uomo di origini brasiliane ha aggredito un controllore di trasporti pubblici con un martello dopo essere stato sorpreso senza biglietto. L'episodio si è verificato in un orario diurnoe ha coinvolto un solo aggressore. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno fermato il responsabile e avviato le procedure di rito. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di violenza nelle ultime settimane nella città.

Nuova aggressione a Milano da parte di uno straniero, stavolta a martellate, nei confronti di un operatore dell’Azienda Trasporti Milanesi di Alessandra Corradi – Stando a quanto ricostruito, ieri pomeriggio poco prima delle 15 un uomo è sceso da un treno della linea Rossa della metropolitana alla stazione Lotto e si è diretto verso il mezzanino per guadagnare l’uscita. Il sistema introdotto da qualche tempo da Atm per evitare i furbetti prevede che il biglietto vada vidimato in ingresso ma anche in uscita per uscire dai tornelli. Lo straniero, di origine brasiliana, era sprovvisto del ticket e alla richiesta di uno dei funzionari di mostrare il titolo di viaggio è andato in escandescenza.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, brasiliano senza biglietto prende a martellate il controllore Notizie correlate Aggredisce a martellate un controllore alla metropolitana Lotto di Milano: arrestato passeggero senza bigliettoUn 32enne è stato arrestato dopo aver aggredito un controllore con un martello alla metro Lotto di Milano che lo aveva fermato senza biglietto. Leggi anche: Follia in metro a Milano: passeggero senza biglietto aggredisce il controllore con un martello Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il biglietto, per favore: passeggero senza ticket prende a martellate controllore Atm in metropolitana; Milano, arriva ai tornelli ma non ha il biglietto: brasiliano prende a martellate il controllore; Senza biglietto aggredisce controllore Atm con un martello: arrestato brasiliano di 32 anni; Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza biglietto. Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoViolenza a Milano, alla fermata Lotto della metro, ai danni di un controllore ATM che è stato preso a martellate: arrestato l'aggressore ... virgilio.it Martello contro il controllore per non pagare il biglietto: arrestato un 32enne brasilianoMomenti di violenza nel primo pomeriggio di martedì alla stazione Lotto della linea M1 a Milano, dove un uomo ha aggredito un controllore con un martello per sottrarsi a una multa. Protagonista un 32e ... laprovinciadivarese.it Milano Have a nice day! - facebook.com facebook Milano, sotto inchiesta il “chiavage” post-partite. I calciatori clienti saranno sentiti dai pm. Di Davide Milosa x.com