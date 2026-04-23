LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque al comando con 3? sul gruppo

Oggi si corre la tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con i ciclisti che si trovano a poco più di 60 km dal traguardo. I battistrada mantengono un vantaggio di circa tre minuti e quindici secondi sul gruppo principale, che segue a breve distanza. La corsa è ancora aperta e si aspetta una fase decisiva nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Poco più di 60 km all’arrivo. 3’15” il vantaggio dei battistrada. 13:46 Corsa transitata in quel di Baselga di Pinè. Altri 10 km di discesa poi si entrerà in un segmento di fondovalle. 13:44 Al comando sempre Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla) e Simone Raccani (Team UKYO). Gruppo a 3’30. 13:41 Arrivano le prime immagini dal vivo dalla corsa. Cielo sereno e temperatura gradevole in quel di Trento. 13:38 Intanto Quinn si è portato al comando della classifica dedicata agli scalatori. Lo statunitense balza a quota 20 punti, 3 in più dell’austriaco Zangerle.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque al comando con 3? sul gruppo Notizie correlate Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in fuga con un minuto sul gruppo Leggi anche: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi con due minuti sul gruppo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i big attendono, cinque al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:38 Intanto Quinn si è portato al comando della classifica dedicata agli scalatori. Lo statunitense balza a ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Pisticci accoglie buyer internazionali per un Educational Tour tra borghi, costa e patrimonio culturale - facebook.com facebook Tappa 4 al Tour of the Alps: non perderti nemmeno un minuto di corsa! Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max #Ciclismo #Cycling #TotA x.com