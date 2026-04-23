Lanciano Cultura 2026 | quasi cento appuntamenti tra teatro concerti mostre libri e sport

È stato annunciato questa mattina il calendario di “Lanciano Cultura 2026”, che si svolgerà dal 24 aprile al 2 giugno. Il programma prevede in totale 98 eventi suddivisi in due rassegne: “Librando”, dedicata alle presentazioni di libri, e il “Mese della Cultura”, che include spettacoli teatrali, concerti, mostre e manifestazioni sportive. La presentazione si è tenuta nella sede dell’amministrazione comunale e ha coinvolto diversi organizzatori e rappresentanti delle associazioni.

Quasi cento appuntamenti (98 per la precisione) dal 24 aprile al 2 giugno: è stato presentato questa mattina, 23 aprile, il programma di “Lanciano Cultura 2026”, che si compone di due rassegne, “Librando”, che comprende esclusivamente le presentazioni dei libri, e il “Mese della Cultura”, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Valconca in festa: tutti gli appuntamenti, tra mostre, teatro, San Valentino e Carnevale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lanciano Cultura 2026: quasi cento appuntamenti tra teatro, concerti, mostre, libri e sport; Lanciano Cultura 2026 presentato il cartellone con quasi 100 eventi tra musica, libri, mostre e sport; Ventidue associazioni di Trani lanciano Cantiere Cultura: un progetto per il nuovo Teatro Comunale e il Polo Culturale Impero; Lanciano si candida a Capitale italiana del Libro 2027. Lanciano Cultura 2026: quasi cento appuntamenti tra teatro, concerti, mostre, libri e sportPresentato il programma del cartellone culturale che si suddivide in due rassegne: Librando, dedicata alla presentazione di libri, e Mese della cultura che contiene tutti gli altri eventi ... chietitoday.it L'uomo che rincorreva la sua fortuna in scena a Lanciano per il mese della cultura 2026Non è solo una storia. È una domanda in movimento. All’interno del Mese della Cultura 2026, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, Teatro Possibile invita il pubblico a entra ... chietitoday.it IL CALENDARIOdi Lanciano cultura 2026: quasi 100 appuntamenti fra musica, teatro, sport e tanto altro https://cityne.ws/enuAD - facebook.com facebook