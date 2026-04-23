Durante un ciclo di accertamenti per infertilità, è stato riscontrato un polipo endometriale benigno nell’utero. La paziente si è rivolta a un medico per avere informazioni sulla necessità di rimuoverlo prima di procedere con una FIVET. La presenza di un polipo endometriale può influenzare il percorso di fecondazione assistita, ma la decisione sulla rimozione viene presa in base alle caratteristiche specifiche del polipo e alle indicazioni cliniche.

Salve dottore, durante gli accertamenti per infertilità mi hanno trovato un piccolo polipo endometriale benigno nell’utero. Il medico mi ha detto che sarebbe meglio rimuoverlo prima di tentare una gravidanza o iniziare una fecondazione assistita. Mi chiedo però se un polipo così piccolo possa davvero interferire con l’impianto dell’embrione. Grazie se vorrà rispondermi. Salve signora, purtroppo la risposta è sì! Si tratta infatti di infiammazioni che possono portare a difficoltà nel concepimento e nell’attecchimento dell’embrione ad inizio gravidanza. E per questi motivi andrebbe rimorso prima cercare una gravidanza o di avviare qualsiasi procedura di fecondazione assistita.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho un polipo endometriale: devo rimuoverlo prima della fivet?”

Notizie correlate

“Ho il cancro, devo operarmi”. L’annuncio drammatico della famosa della tvPer anni è stata il volto più irriverente e riconoscibile della tv, simbolo di eccessi, risate e notti infinite davanti alle telecamere di Jersey...