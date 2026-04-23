Il 23 aprile, Amazon e Best Buy hanno offerto il televisore Hisense da 75 pollici con tecnologia Mini LED a un prezzo di 499 dollari. La riduzione di 300 dollari rispetto al prezzo di listino mira a liberare spazio negli stock per i modelli del 2025. La promozione riguarda esclusivamente questa data e si rivolge ai clienti interessati a un televisore di grandi dimensioni a un prezzo molto competitivo.

? Cosa sapere Amazon e Best Buy vendono Hisense 75 pollici Mini LED a 499 dollari il 23 aprile.. Lo sconto di 300 dollari serve a svuotare i magazzini per i nuovi modelli 2025.. Amazon e Best Buy hanno abbattuto i prezzi della TV Hisense da 75 pollici QD7 Mini LED QLED 4K questo 23 aprile, portando il costo a soli 499,99 dollari dopo uno sconto di 300 dollari rispetto al prezzo di listino di 799,99 dollari. L’operazione commerciale, che segna un minimo storico per il prodotto superando anche il precedente ribasso registrato su camelcamelcall di 50 dollari, nasce dalla strategia del produttore di svuotare i magazzini dai modelli precedenti per fare spazio alle nuove linee del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hisense 75? Mini LED: prezzo record a 499$, affare da non perdere

Hisense RGB MiniLED TV | Nothing is ever missed

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